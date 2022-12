A Natale le applicazioni di messaggistica istantanea sono indubbiamente molto utilizzate, per condividere emozioni con amici e parenti, ma anche per inviare auguri alle persone più lontane. Proprio per questo motivo potrebbero tornare utili alcuni trucchi da utilizzare su WhatsApp, scoprendo difatti una serie di funzioni segrete e nascoste adatte a tutti.

La personalizzazione delle chat ha raggiunto nel corso degli anni dei livelli particolarmente elevati, proprio per permettere al cliente di cucirsi addosso al meglio l’interfaccia, con pochi semplici tocchi è possibile modificare lo sfondo, i colori delle scritte o anche il tema, perché no impostandone uno natalizio.

WhatsApp, i trucchi di Natale

Pochi conoscono due servizi fondamentali di WhatsApp: Business e Web. Il primo è pensato per gli utenti che vogliono separare l’attività lavorativa con quella privata, accedendo in pratica a due differenti profili sullo stesso smartphone, un plus non da poco che rende l’esperienza complessiva molto più semplice. Con WhatsApp Web, invece, l’utente può gestire ed accedere a tutte le proprie conversazioni direttamente dal notebook/PC di casa, non è richiesto un software accessorio, né operazioni troppo complesse, basterà inquadrare il codice QR mostrato a schermo, e la connessione sarà immediata.

Per ultimo vi parliamo della possibilità di esportare le chat, in questo modo potrete riuscire a liberare spazio sulla memoria dello smartphone, sopratutto se rientrate in quella porzione di utenti che non vuole assolutamente cancellare tutti i messaggi precedenti. Le potrete salvare su un file, in modo eventualmente di importarle in un momento successivo.