Quante volte ci capita di inviare un messaggio per sbaglio e cliccare successivamente su “elimina per me” invece che “elimina per tutti” sull’applicazione di messaggistica WhatsApp?!.

Il problema, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe presto essere risolto dal colosso. Scopriamo insieme cosa ha in mente.

WhatsApp potrebbe farci ripristinare alcuni messaggi eliminati

Sul profilo Twitter di WhatsApp è stata brevemente mostrata nella giornata del 19 dicembre 2022 un’interessante novità. Andando nello specifico, questa funzionalità mette a disposizione il tasto “Annulla” che compare solo dopo aver premuto su “Elimina per me“. L’unica limitazione è che il tasto “Annulla” sarà disponibile solo per 5 secondi e quindi ci si dovrà accorgere quanto prima dell’errore che abbiamo combinato, altrimenti il danno diventerà irreparabile.

Il lasso temporale di soli 5 secondi potrebbe sembrare poco, ma è sicuramente sufficiente per rimediare all’errore. Tuttavia, bisogna anche ricordare che al lancio, per quanto riguarda la funzionalità di “Elimina per tutti“, il tempo limite era di soli 7 minuti mentre ora è di ben 60 ore. È molto probabile aspettarsi un’estensione temporale nel futuro anche di questa nuova feature di WhatsApp.

In merito alla data di rilascio non è stato dichiarato molto, comunque sul canale stabile di WhatsApp è già possibile sperimentare questa nuova funzionalità e sappiamo anche che sarà disponibile per tutte le versioni di WhatsApp, ovvero sia per Android che per iOS che per computer.