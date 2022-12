Vodafone, oggi è Natale e le offerte sono pazze con 200GB in 5G

Vodafone non ha paura di scendere in campo con la sua esperienza e vuole dimostrare che anche le sue offerte possono avere prezzi più bassi del solito comprendendo però la solita qualità e una discreta quantità al loro interno.

La battaglia quindi sarà ancora una volta la stessa, ovvero quella di attirare verso di sé un numero di utenti che sia di tutto rispetto. Il gestore inoltre vuole in ogni modo far sì che i vecchi clienti che sono scappati via ci ripensino.

Vodafone batte ogni pronostico e promuove le sue due nuove offerte della linea Silver

Ora come ora bisogna valutare quello che i grandi provider mettono in gioco, come nel caso di Vodafone che ha scelto di snaturarsi completamente promuovendo due offerte in usuali. Si tratta di opzioni appartenenti alla nuova ed inedita linea Silver, formata quindi da due offerte che hanno lo stesso nome.

La prima, che costa ogni mese solo 7,99 euro, comprende al suo interno le migliori opportunità ad un prezzo ancor più contenuto. Gli utenti che la scelgono possono infatti basarsi su un quantitativo di minuti ed SMS senza limiti oltre che su 150 giga per navigare sul web utilizzando il 5G.

A seguire non finisce qui, visto che la sorella maggiore risulta ancora più vantaggiosa visto anche il prezzo al di sotto della norma. Bastano solo 9,99 € al mese per tutti gli utenti che scelgono questa Silver. Al suo interno ci sono minuti per le telefonate senza limiti, SMS illimitati verso tutti ma soprattutto 200 giga per la connessione ad Internet ogni mese.