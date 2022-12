Unieuro raccoglie anche a Natale le migliori offerte del mese, mettendole a disposizione di tutti gli utenti che sono ancora alla ricerca delle soluzioni più accattivanti ed intriganti del periodo, oltre che naturalmente per la possibilità di risparmiare ingenti quantitativi di denaro.

Il volantino è sicuramente una delle soluzioni da non perdere assolutamente di vista, se volete essere sicuri di risparmiare al massimo, ricordatevi che potete affidarvi direttamente al sito ufficiale, dove trovare la spedizione gratuita presso il vostro domicilio, anche nel momento in cui la spesa effettiva dovesse superare i 49 euro.

Toccate qui ed iscrivetevi subito al canale Telegram di TecnoAndroid, potrete avere gratis i nuovi codici sconto Amazon e scoprire le offerte migliori.

Unieuro, occhio alle migliori offerte del giorno

I due migliori smartphone in promozione da Unieuro non potevano che essere di casa Samsung, in particolare parliamo dei modelli Galaxy S22 Ultra 5G, in vendita a 949 euro, affiancato dal bellissimo, nonché finalmente più economico, Galaxy S22, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 699 euro. Variando brand, possiamo incrociare l’ottimo Xiaomi 12T, nella vendita combinata con l’accessorio wearable, proposto a soli 599 euro.

Le alternative del volantino sono decisamente più economiche, hanno poi tutti prezzi che non superano i 429 euro dell’Oppo Reno6 Pro, per comprendere anche Redmi 10C, Redmi A1, TCL 30Se, Oppo A54s, Oppo A77, Oppo Reno6 Lite, Honor X8, Realme 10, Realme C21Y, Honor X7 ed altri ancora. A prescindere dal prodotto, o dal modello selezionato, ricordiamo comunque che sono tutti corredati dalla solita condizione di vendita che li contraddistingue da tempi immemori.