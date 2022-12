L’operatore Vodafone Italia sta proponendo, ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale, di attivare l’offerta Silver ad un prezzo molto vantaggioso.

Si tratta quindi di un’offerta winback, dedicata solamente ad una ristretta cerchia di utenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla nuova offerta.

Torna in Vodafone con la Silver a meno di 8 euro al mese

L’offerta Silver proposta in queste ore ad alcuni ex clienti comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile ogni mese. Il prezzo è di 7.99 euro al mese con costo della SIM gratuito.

Questo stesso prezzo sta venendo dunque proposto anche in questo periodo festivo, sempre con costo della SIM gratuito e contributo di attivazione pari a 1 centesimo di euro. In questo modo, sommando anche il primo mese anticipato dell’offerta, la spesa iniziale complessiva risulta sempre pari a 8 euro, ma come sempre non sono esclusi importi diversi per altri clienti.

Ecco l’esempio di un SMS inviato ad alcuni ex clienti: “Per le Feste, scegli il rosso: torna in Vodafone! Per te 100 GIGA, minuti e sms illimitati a 7,99E/mese. Costo SIM GRATIS, attivazione 0,01E. Servizi extra INCLUSI GRATIS: Segreteria, Chiamami e Recall, Verifica del credito. Attiva nei nostri negozi e online entro il 08/01. Dettagli e costi offerta su voda.it/wbd21“. Al momento la scadenza è fissata per il prossimo 8 gennaio 2023.