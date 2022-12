TIM anche nel giorno di Natale lancia la sfida conclusiva a tutti gli altri provider che sono attivi nel campo della telefonia mobile in Italia. La battaglia del provider italiano contro Iliad, WindTre e Vodafone si concretizza a suon di promozioni low cost e di consumi senza limiti per gli utenti.

TIM, le migliori occasioni low cost per il periodo di Natale

Una delle migliori offerte per i clienti di TIM è certamente la Gold Pro. Gli abbonati che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile avranno a loro disposizione un pacchetto di consumi con chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete con 4G, e laddove possibile anche con il 5G. Il prezzo per il rinnovo di questa tariffa sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni. .

Se la Gold Pro è l’occasione migliore per gli utenti in questo Natale per costi e soglie di consumo, altrettanto vantaggiosa è la Steel Pro. Il ticket per i clienti in questo caso prevede 50 Giga per la connessione di rete, SMS verso tutti e chiamate senza limiti. Il prezzo per il rinnovo della tariffa è di 6,99 euro ogni trenta giorni.