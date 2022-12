L’operatore virtuale Rabona Mobile ha recentemente lanciato la sua nuova promozione di Natale, valida solamente per pochi giorni e dedicata sia a nuovi che già clienti.

I primi otterranno uno sconto sul costo della nuova SIM Card mentre i secondi una promo ricarica online con 10 euro in omaggio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Rabona Mobile lancia la sua promozione Natalizia

Tutti i nuovi clienti che decideranno di attivare un’offerta Rabona Mobile fino alle ore 13:00 di Martedì 27 Dicembre 2022, potranno usufruire di uno sconto sul costo della nuova SIM Rabona acquistata online, sul sito ufficiale dell’operatore. Se attualmente online è disponibile uno sconto di 5 euro sul costo della SIM, quindi al costo di 19,99 euro invece di 25 euro, a partire da ieri, in occasione della Vigilia di Natale, il costo della SIM è ulteriormente scontato a 10 euro.

Nonostante questo nuovo sconto di 9,99 euro per Natale, che proseguirà fino alla mattinata del 27 Dicembre 2022, sulla nuova SIM Rabona 4G saranno comunque accreditati i 25 euro di bonus, che però non possono essere utilizzati per rinnovare l’offerta, ma esclusivamente in caso di tariffazione a consumo entro 12 mesi.

Oltre alla promo per i nuovi clienti che decideranno di acquistare una nuova SIM Rabona Mobile sul sito, l’operatore virtuale offrirà anche una promo ricarica online ai suoi già clienti, con la quale tornerà a proporre un bonus per chi effettuerà una ricarica da 20 euro. Vi conviene visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.