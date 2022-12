Netflix, questi film vi svolteranno le vacanze di Natale

L’albero di Natale è pronto, il presepe, i panettoni, i torroni e i pandori sono al loro posto, gli invitati arriveranno in giornata: non manca nulla all’appello, se non la voglia di cercare un prescelto nella valanga di film proposti da Netflix per l’evento. A questo però ci pensiamo noi, non preoccupatevi.

Netflix: cosa vedere durante le feste?

Natale a tutti i costi

La trama di questo film è ispirata quasi interamente a quella dell’originale francese “Mes Très Chers Enfants” scritto e diretto da Alexandra Leclère, una produzione UGC. In questo caso al centro della storia vi è una coppia (composta da Christian de Dica e Angela Finocchiaro) che si finge milionaria pur di passare del tempo con i propri figli divenuti ormai grandi e pronti a spiccare il volo. Tuttavia qualcosa di inaspettato succederà alla famiglia…

Odio il Natale

Un’infermiera single (interpretata da Pilar Fogliati) dice alla famiglia di essersi fidanzata pur di non sentir dire di essere sempre la solita zitella. La più grande missione? Trovare un partner prima di Natale, entro 24 giorni. Tra gli attori c’è anche Nicolas Maupas (“Mare fuori”).

Pinocchio di Guillermo del Toro

La famosa storia di un padre desideroso di dare la vita al suo tenero bambino di legno, si tinge di toni cupi simili a quelli del regista Mario Bava. Cosa combinerà stavolta Pinocchio?

Natale tutti i giorni

Per colpa di una magia, una fata si scaglia contro Chuy il quale viene condannato con un incantesimo speciale: vivere una vita intera ricordando solo il giorno di Natale. Ogni anno.

Falling for Christmas

Concludiamo l’elenco un film diverso dal solito. Un’ereditiera ribelle perde la memoria a causa di un incidente sugli scii, viene così affidata all’cure del proprietario di un albergo e sua figlia. Il Natale per la protagonista prenderà una piega completamente diversa da quello che si aspettava.