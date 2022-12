Netflix, la classifica delle Serie TV distrugge Prime con 3 contenuti folli

Vi state chiedendo quali siano i contenuti più visti su Netflix? Chiaramente al primo posto c’è ancora Mercoledì, ma a seguire ci sono altre produzioni molto interessanti. Al secondo posto tra le serie ecco The Recruit mentre al terzo posto c’è Summer Job.

Netflix batte la concorrenza con il nuovo abbonamento con pubblicità

L’ultimo periodo di Netflix sta dimostrando che il colosso non ha alcun tipo di problema nel dominare in tutto il mondo, non solo in Italia. I suoi contenuti sono sempre nuovi e freschi, proprio come piace al pubblico che dopo un certo punto si annoia sempre delle stesse cose. Film e serie TV sono stati recentemente integrati da nuove produzioni, le quali avrebbero portato a Netflix tante nuove visualizzazioni ma soprattutto tanti nuovi clienti.

Il merito di tutto questo proviene però anche dal nuovo tipo di abbonamento che l’azienda ha introdotto qualche settimana fa. Spendere solo 5,49 € al mese potrebbe essere la soluzione giusta per coloro che proprio non hanno voglia di impiegare i loro risparmi per una piattaforma di streaming. È chiaro che però ci sono dei compromessi da accettare visto che questa tipologia di abbonamento di Netflix include anche le pubblicità.in breve si tratta di una soluzione che per ogni ora di contenuti che verranno i prodotti dagli utenti abbonati, proporrei spazi pubblicitari in totale per quattro o cinque minuti.

Non cambierà però nulla, dal momento che troverete tutti i contenuti in dotazione anche agli altri piani di abbonamento. La qualità sarà in HD a 720p.