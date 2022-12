Iliad ha assicurato a tutti i clienti la possibilità di accedere ad incredibili promozioni nel corso di questa stagione natalizia. Il provider francese, ad esempio, ha ottenuto grande seguito con l’evoluzione della tariffa Giga 120, divenuta ora la Flash 120. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile pagheranno 7,99 euro ogni trenta giorni per ricevere in cambio minuti illimitati, SMS senza limiti e 120 Giga per navigare in internet.

Iliad, non solo la Flash 120: le tre tariffe segrete sul sito

La presenza a listino della Flash 120 si completa con una serie di altre ricaricabili sul sito ufficiale dello stesso provider francese.

Una grande occasione per gli utenti è rappresentata, ad esempio, da una conferma, ossia dalla presenza della Giga 150. La ricaricabile più vantaggiosa di Iliad in termini di consumi prevede sempre un costo mensile pari a 9,99 euro. Per quanto concerne i consumi gli utenti avranno chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque, 150 Giga anche in 5G e la possibilità di utilizzare 6 Giga per navigare in roaming dall’estero.

L’altra promozione da non perdere per i clienti che desiderano solo consumi relativi alle chiamate è la tariffa Solo Voce. Il prezzo di questa ricaricabile è di 4,99 euro al mese. I clienti avranno un ticket con chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili senza limiti in Italia e all’estero.

A chiudere il trittico di tariffe Iliad da attivare online, vi è la vantaggiosa promozione Dati 300 con 300 Giga per la connessione internet al costo di 13,99 euro al mese. Questa tariffa, così come altre, a Natale possono anche essere attivate direttamente online.