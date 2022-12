Tutti i fan di Harry Potter possono festeggiare l’arrivo dei film della saga su Netflix. A partire da queste ore, gli otto film incentrati sul maghetto più famoso del mondo possono essere guardati e riguardati in streaming.

La conferma arriva direttamente dagli account social di Netflix con una citazione che ogni buon fan non può che cogliere. Grazie a questa gradita aggiunta, gli appassionati potranno lanciarsi nell’ennesimo rewatch per immergersi nuovamente nelle magiche atmosfere di Hogwarts.

Nato dalla penna di di J. K. Rowling, il maghetto con gli occhiali ha stregato il mondo prima con la collana di libri e poi sul grande schermo. Dalle opere letterarie sono stati tratti i rispettivi film che hanno visto Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson diventare delle star internazionali.

Le avventure di Harry Potter, Ron e Hermione arrivano finalmente su Netflix per un bel rewatch natalizio a tema magia

Giuriamo solennemente di non avere buone intenzioni ⚡️. La saga di Harry Potter è ora disponibile — Netflix Italia (@NetflixIT) December 24, 2022

Le varie pellicole sono state dirette nell’ordine da da Chris Columbus (primo e secondo film), Alfonso Cuarón (terzo film), Mike Newell (quarto film) e David Yates (dal quinto all’ottavo film)

La produzione è stata curata da David Heyman per tutti i film della serie attraverso la sua società di produzione Heyday Films. Al suo fianco è poi arrivato David Barron per il secondo e il quarto film, ricoprendo poi il ruolo di produttore per gli ultimi quattro.

Ricordiamo che la saga è composta da otto film di cui l’ultimo è diviso in due parti. Ogni film ripercorre un anno all’interno della Scuola di magia e stregoneria di Hogswart, la più famosa ed importate di tutto il mondo magico: