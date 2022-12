Expert anche a Natale vuole assicurarsi il piacere di un numero sempre più grande di utenti, per questo motivo ha deciso di mettere a disposizione di tutti un volantino quasi unico nel proprio genere, in grado di garantire un risparmio veramente invitante e speciale.

Il volantino riparte da dove si era fermato nelle scorse puntate, con la promessa di permettere l’accesso a tantissimi sconti speciali, anche a coloro che non si vogliono assolutamente spostare dal divano di casa propria. Ricordiamo infatti che gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio, senza alcun costo aggiuntivo, tranne che in alcuni casi.

Expert, un numero incredibile di sconti mai visti

Nuove offerte fanno sognare gli utenti che vogliono affidarsi ad Expert per risparmiare al massimo, arrivano difatti i prezzi più bassi del volantino con la possibilità di mettere le mani sul Galaxy S22, pagandolo solamente 599 euro, un prezzo di tutto rispetto se considerata la qualità generale del prodotto stesso.

In alternativa è possibile affondare le mani nella fascia più bassa del segmento, con la possibilità di acquisto riservata su Redmi 10C, Galaxy A13, motorola Moto G12, Realme C33, TCL 30Se, Redmi 9A, TCL 305i, Xiaomi 12 Lite o anche realme R9, senza dimenticarsi altresì dell’ottimo Honor X8, o anche dell’Oppo A96. Tutti questi prodotti sono commercializzati alle solite condizioni di vendita, che indicano garanzia di 2 anni e no brand.