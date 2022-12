Perché non ci sono mammiferi verdi? Mentre i sacoglossani possono essere verdi e autodecapitanti come vogliono, la colorazione dei mammiferi è limitata, essendo in gran parte decisa dalla pelliccia o dai capelli che hanno proprietà specifiche, inclusi i pigmenti.

Per quanto divertente possa essere immaginare un opossum verde erba che si nasconde agli occhi umani nella boscaglia, il guardiano dello zoo dello ZSL London Zoo, nel Regno Unito, Shannon Farrington, spiega a IFLScience perché ciò che sappiamo sui mammiferi più grandi ci dice che non lo faremo trova quelli verdi.

Quali sono i principali driver evolutivi che influenzano l’aspetto di un animale?

Ci sono alcuni fattori in gioco, uno dei quali è la selezione sessuale femminile. Qualunque maschio impressioni di più la femmina si riprodurrà, e se questo è il più forte, il più rumoroso, il più colorato dipenderà dalla specie.

Un altro fattore riguarda il livello di adattamento degli animali. Ad esempio, un collo più lungo può facilitare l’accesso al cibo. Se un animale non possiede gli adattamenti necessari per prosperare nel suo habitat, allora ci sono meno possibilità che arrivi all’età adulta, figuriamoci essere in grado di riprodursi!

Quali sono i vincoli su quanto possono essere colorati i mammiferi?

SF: Proprio come gli umani, altri mammiferi sono vincolati dalla storia evolutiva. Sarebbe utile avere la pelle blu o verde o gli occhi rosa? Ci aiuterebbe a sopravvivere meglio di quanto già facciamo? Molti animali hanno subito migliaia di anni di sviluppo per diventare esattamente ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere.

Per questo non ci sono mammiferi nati con colorazione verde. L’animale più vicino a cui si riesce a pensare è il bradipo. I bradipi hanno peli speciali e ognuno è pieno di solchi; questi solchi raccolgono detriti dall’ambiente esterno, che nel caso della foresta pluviale sudamericana è caldo e molto umido. Ciò significa che troverai bradipi che trasportano molte alghe e funghi che li fanno sembrare verdi. Funziona benissimo per un animale che sta cercando di mimetizzarsi nei suoi dintorni per evitare i predatori.