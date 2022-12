App natalizie, le migliori applicazioni da provare durante le feste e non solo

È Natale una volta l’anno, e per questo dovremmo gustarcelo appieno trascorrendo il nostro tempo con le persone più care. Se però in famiglia c’è un bambino scalmanato impossibile da tenere a bada soprattutto quando si è seduti al ristorante, vi consigliamo di sfoderare l’arma più potente: le app natalizie per Apple e Android. Non dimenticate, queste ultime devono essere una distrazione temporanea di qualche decina di minuti, la cosa migliore è far fare loro un bel disegno!

App natalizie: le migliori per fotomontaggi e video di auguri

PNP

PNP è l’app Polo Nord Portatile per eccellenza. Questa permette di realizzare e inviare video di auguri natalizi personalizzati, tramite Babbo Natale.

TouchNote

Per iPhone, iPad e Android, questa app è fantastica in ogni caso poiché consente di realizzare cartoline di Buon Natale, da inviare a casa dei propri amici. Basta scrivere il messaggio di auguri su un pezzo di carta, fotografare la dedica e scegliere il modello grafico che più si preferisce. Il tutto avrà un costo di circa 3 Euro.

ElfYourself

Molto probabilmente la conoscerete per esservi imbattuti in uno dei video realizzati dalla medesima. Qualora così non fosse, dovete sapere che si tratta di un app risalente al 2013 e in grado di creare video di elfi o babbi natale che ballano con la nostra faccia. I bambini, ma anche gli adulti, impazziranno!

Xmas Frames

Esclusivamente per iPhone, questa è tra le migliori app natalizie in grado di realizzare cartoline di auguri con una propria foto e inviarla tramite Facebook o altri social network, in maniera veloce e automatica.

Xmas Photo Frames

Ad Android invece ci pensa l’app per creare foto natalizie con tanto di luci, ghirlande, e molte altre decorazioni festive.

L’elenco è ancora piuttosto lungo, ma per conoscere le altre app natalizie vi consigliamo di rimanere sintonizzati sul nostro canale!