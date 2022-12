Lionel Messi risulta essere oggi un recordman ma non per quanto fatto sul campo durante la sua carriera o ultimamente durante i mondiali vinti in Qatar dalla sua Argentina, trascinata a suon delle due giocate sopraffine. La Pulga, questo il suo soprannome, detiene da oggi il post più gradito in tutta la storia del celebre social Instagram.

Messi, è record anche su Instagram: il suo post raccoglie oltre 68 milioni di “Mi piace”

Come tutti sanno questo primato apparteneva alla raffigurazione di un semplice uovo, la quale danni attira milioni di click. Il campione argentino con la sua breve galleria di immagini simboleggianti la vittoria della Coppa del Mondo, ha attirato a sé oltre 68 milioni di like, superando così i 56,7 milioni dell’uovo più famoso al mondo che teneva dal gennaio del 2019.

Questo è quanto il campione argentino in forza al Paris Saint-Germain scrive nella didascalia di quello che da qualche giorno è il post con più “Mi piace” su Instagram:

“CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!!

Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……

Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos. Lo logramos!!!

VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!!

Nos estamos viendo muy pronto… “