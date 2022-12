Unieuro è pronta per riservare una sorpresa davvero incredibile a tutti gli utenti che al giorno d’oggi vogliono acquistare la tecnologia di ultima generazione, i prezzi sono bassi e convenienti, con la possibilità comunque di ricevere gratis la merce a domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse essere superiore ai 49 euro, e l’ordine dovesse essere stato presentato online sul sito.

Tutti gli sconti disponibili da Unieuro sono da considerarsi attivi presso i punti vendita del brand, oltre che naturalmente online sul sito, dovete ricordarvi che gli acquisti sono collegati ad una garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, perfetta per coprire i vari difetti di fabbrica, oltre a naturalmente la solita variante no brand che copre gli aggiornamenti di sistema, rilasciati direttamente dal produttore, e non dall’operatore telefonico.

Ricevete gratis i nuovi codici sconto Amazon con la possibilità di scoprire le offerte ed i prezzi più bassi, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram.

Unieuro, ecco le nuove offerte del momento

Con la promozione corrente, Unieuro sta cercando di rendere gli utenti molto felici, offrendo in cambio la possibilità di godere di una serie di sconti quasi mai visti prima d’ora. I prezzi sono bassi a partire dalla fascia più richiesta, quella intermedia della telefonia mobile, con acquisti possibili su Redmi Note 11 Pro, proposto a 279 euro, ma anche Galaxy A33, Galaxy A23, Oppo Reno6 pro, Oppo Reno8 Lite, Oppo A77, Oppo A54s, Redmi 10C, TCL 30Se o Redmi A1.

Gli utenti che invece puntano decisamente più in alto, possono pensare di acquistare il top assoluto, il Galaxy S22 Ultra 5G, a soli 949 euro, senza dimenticarsi dell’ottimo Galaxy S22, oggi finalmente disponibile a 699 euro.