Siete nuovi al mondo di TikTok e volete diventare virali in poco tempo? con i nostri consigli potrete forse raggiungere l’obiettivo sperato, anche se comunque è bene ricordare che non esiste una via più breve delle altre, né un software specifico che vi permetta di guadagnare rapidamente gli utenti (ovviamente in modo legale).

La piattaforma di TikTok è molto più democratica delle altre, forse è uno dei suoi più grandi pregi, in quanto comunque offre a tutti di raggiungere la viralità in egual misura, a prescindere dal numero originario di followers, cosa che non accade ad esempio per Instagram, dove la base iniziale deve essere consistente per riuscire a raggiungere ottimi risultati finali.

TikTok, come essere virali

Il sogno di ogni TikToker, o di un qualsiasi content creator, è di riuscire ad andare virali, guadagnando rapidamente un numero grandissimo seguito di utenti, pronti ad apprezzare le sue creazioni. I primi consigli che vi possiamo dare è di creare contenuti di qualità, e di riuscire a distinguervi dalla massa, proprio data la grandissima mole di video e filmati accessibili, deve spingervi a puntare verso una direzione mai intrapresa dagli altri.

Nella creazione del video, data la natura della piattaforma, dovete catturare l’attenzione dell’utente nei primi 3/4 secondi, in modo che interrompa lo scrolling per soffermarsi ad ascoltarvi. In ultimo il consiglio è di utilizzare musiche virali o anche di realizzare video duetto con personaggi più conosciuti, senza dimenticarsi del video di reazione, prassi comune per indirizzare il traffico verso il vostro profilo.