Giochi e applicazioni Android sono praticamente gratis sul Play Store di Google, offrendo agli utenti un risparmio quasi senza precedenti, in questo modo tutti possono godere delle migliori applicazioni o giochi, senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Per effettuare il download di un software dal Play Store, non sono necessarie operazioni troppo complesse, basterà infatti premere il link che trovate inserito nel nostro articolo, ed una volta aperta la pagina, optare per la pressione del corrispettivo pulsante Installa, così in pochi secondi avrete il software sul vostro smartphone.

Google Play Store, ecco le app in offerta oggi

Spendere poco sulle applicazioni del Google Play Store è davvero facile, ma sopratutto risulta oggi essere alla portata di tutti. I giochi disponibili in promozione non sono moltissimi, oltre che essere molto semplici, spaziano precisamente su Find Those Words Pro (cliccate qui), Christmas Games 5 in 1 (cliccate qui), il titolo perfetto per il periodo che stiamo attraversando, puntando anche su Monster RPG (link acquisto).

Parlando invece di applicazioni vere e proprie, segnaliamo la disponibilità di numerosi temi per smartphone, a cui aggiungere le watchfaces per i vostri dispositivi indossabili, rappresentate da Theme Solitaire Tripeaks Tri T (acquistatelo qui) o Modul Class Digital (prendetelo qui). Volendo invece puntare verso una maggior attività fisica, il consiglio è di scegliere sicuramente Home Workouts No Equipment Pro, disponibile direttamente a questo link.

Tutti gli sconti, come potrete immaginare, sono limitati temporalmente, se vi interessano, fruitene subito.