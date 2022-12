Le novità di WhatsApp sono all’ordine del giorno e non si fermano nemmeno in questo periodo che precede il Natale. Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea sono pienamente a lavoro, al fine di garantire agli utenti soluzioni sempre all’avanguardia nel campo della comunicazione online.

WhatsApp, come cambiano le funzioni della chat

I tecnici di WhatsApp nella fattispecie hanno tre aggiornamenti molto interessanti in rampa di lancio in questo futuro a breve termine. Questi upgrade saranno disponibili presto su WhatsApp sia su iPhone che su smartphone Android.

La prima novità sarà quella relativa ai tempi garantiti per l’eliminazione di un messaggio. Gli utenti potranno contare su un netto allungamento del periodo utile per eliminare un qualcosa già inviato online. Ci saranno infatti due giorni di tempo utile, laddove il destinatario non abbia visualizzato il testo o il file multimediale inviato. Questa novità interessa non solo le chat singole, ma anche le conversazioni di gruppo.

Altro interessante upgrade a tutela della privacy sarà quello che garantirà la possibilità di uscire da un gruppo senza lasciare alcuna traccia. Nel momento di abbandono di una conversazione di gruppo, infatti, gli utenti potranno scegliere di non inviare la relativa notifica agli altri membri della conversazione.

L’aggiornamento forse più interessante, che lambisce sempre il campo della privacy, è però forse quello legato all’ultimo accesso. In controtendenza a questo previsto sino ad ora, gli utenti che vorranno occultare il loro ultimo accesso non dovranno più farlo in maniera generalizzata, ma potranno scegliere singolarmente i contatti a cui nascondere l’informazione ed i contatti a cui renderla visibile.