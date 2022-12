A partire dallo scorso 19 dicembre 2022 l’operatore Vodafone Italia ha iniziato a proporre, ad alcuni suoi clienti, la possibilità di acquistare a rate una console da gaming come PlayStation 5 o Xbox Series S o X.

Il prezzo è ovviamente dedicato ed il contratto occuperebbe 24 mesi. Con questa nuova campagna promozionale, l’operatore rosso si rivolge dunque ai già clienti di rete mobile che possiedono anche un’offerta di rete fissa Vodafone. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone propone due console gaming ad un prezzo scontato

Per quanto riguarda i prezzi rateizzati proposti ai clienti coinvolti, Vodafone propone nel dettaglio PlayStation 5 a 24,99 euro al mese o 27,99 euro al mese, Xbox Series X a 21,99 euro al mese e Xbox Series S a 13,99 euro al mese. Già dal mese di novembre, a tutti i clienti con attiva un’offerta Family Plan, l’operatore permetteva di acquistare una console come questa, ora la promozione si è estesa anche a tutti gli altri già clienti.

Per quanto riguarda invece i clienti Vodafone che attivano in convergenza Casa Wireless + 4G, i prezzi sono comunque quelli standard. Con tutte queste promozioni, compresa la nuova campagna per clienti convergenti fisso mobile, le console PlayStation e Xbox sono acquistabili senza costi di anticipo.

Sia con PlayStation 5 che con Xbox Series X e S, in caso di recesso anticipato o disattivazione dell’offerta di rete fissa, il cliente è tenuto al pagamento delle rate residue della console acquistata, con la medesima cadenza temporale e metodo di pagamento oppure in un’unica soluzione. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.