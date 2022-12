La concorrenza di TIM a tutti gli altri gestori della telefonia mobile in questo mese di dicembre è totale. Il provider italiano non vuole essere da meno rispetto a Iliad, Vodafone e WindTre ed ha deciso di rendere ancora più convenienti le sue promozioni. Ad esempio, i tecnici commerciali del provider hanno deciso di migliorare una delle iniziative già popolari, ossia la Wonder.

TIM, una nuova forma per le tariffe Wonder

Le tariffe Wonder, che a lungo hanno rappresentano un’occasione unica per gli utenti che intendevano passare a TIM, hanno ora un format ancora più ricco. Nella migliore versione, gli utenti che attivano una SIM riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque ed anche 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per gli abbonati sarà di 9,99 euro ogni mese.

Nella seconda versione, invece, i clienti avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque ed anche 50 Giga per navigare in internet. Il costo per il rinnovo di questa promozione sarà di 8,99 euro.

La garanzia che TIM mette a disposizione dei suoi abbonati è quella di costi vincolati almeno nei sei mesi successivi all’attivazione della SIM. Per gli utenti, quindi, non sono previste rimodulazioni su prezzo di rinnovo e consumi nel semestre successivo a quello di attivazione della SIM.

Per l’attivazione di questa proposta è però necessaria la portabilità del numero da altro gestore. La tariffa infatti non è a disposizione di coloro che già hanno SIM attiva.