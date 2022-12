Proprio come è stato anticipato dal profilo Twitter di Naughty Dog, HBO ha rilasciato il primo teaser trailer ufficiale del suo prossimo adattamento per la serie TV di The Last of Us.

Quest’ultima vedrà l’attore Pedro Pascal di The Mandalorian, nel ruolo di Joel, assieme a Bella Ramsey, già vista in Game of Thrones, che vestirà i panni di Ellie. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

The Last of Us sbarca su Sky il prossimo 16 gennaio 2023

Sappiamo già da tempo che al pari del franchise di Naughty Dog, The Last of Us della HBO racconterà la storia dei due personaggi sopracitati, i quali vivono in un mondo devastato dallo scoppio di un fungo mortale in grado di mutare le persone infette in mostri orribili. Naturalmente la prima stagione sarà introduttiva e i primi filmati di The Last of Us non vogliono mostrare troppo, quanto piuttosto fare un po’ di luce sul rapporto tra i due personaggi, che si muoveranno all’interno di un mondo sempre più devastato e caotico.

Basandosi solo sui pochi elementi svelati dal primo teaser, sembra sin da subito che anche la serie di The Last of Us possa mantenere almeno in parte l’aspetto snervante a cui i giochi ci hanno abituato. Emerge sicuramente l’aspetto inquietante che la produzione ha voluto infondere, pertanto non possiamo che essere impazienti di vedere la nuova serie HBO.

Purtroppo ci sarà da attendere ancora un po’, infatti, il suo debutto è previsto il 16 gennaio 2023, in Italia in esclusiva TV su Sky e in streaming solo su NOW.