Il periodo di Natale è da sempre un periodo estremamente positivo per i cybercriminali della rete e per i loro tentativi di phishing a danno degli utenti. Complice l’attenzione sugli acquisti natalizi e sui regali, molti utenti delle principali banche nazionali si fanno irretire dagli hacker, con conseguenti rischi pericolosi. Negli ultimi giorni non sono mancate le minacce per i clienti di Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, gli hacker colpiscono ancora

Complice la popolarità di Intesa Sanpaolo, i malintenzionati stanno mandando in queste ore comunicazioni a tappeto, sia via mail che via SMS, per promuovere finti accrediti sui conti di Intesa Sanpaolo dal valore spesso superiore a 1000 euro. I messaggi sono corredati con tanto di link in allegato.

Il link in allegato a queste comunicazioni rappresenta una reale minaccia per gli utenti, ovvero un vero cavallo di Troia. Basta soltanto un click ai cybercriminali per accedere ad una serie di dati riservati come informazioni anagrafiche, dati lavorativi o dati creditizi del pubblico. In tal caso, il pericolo maggiore è legato ai furti d’identità ed alla creazione di profili fake da utilizzare in rete.

Anche la minaccia di vedersi attivati costosi servizi a pagamento in automatico sui profili TIM, Vodafone e WindTre è molto alta. Proprio in virtù di tale minaccia, molti clienti di Intesa Sanpaolo hanno perso parte dei loro soldi in passato.

Il pericolo maggiore è però quello per i risparmi. Laddove gli utenti dovessero condividere le informazioni home banking con i cybercriminali, questi ultimi potrebbero mettere le mani sui soldi di correntisti in pochi secondi.