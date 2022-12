Tesla ha appena raggiunto un altro traguardo legato alla produzione, questa volta nel suo stabilimento Giga Berlin-Brandenburg a Grünheide vicino a Berlino, in Germania.

La società ha condiviso una foto con i dipendenti celebrando il record di 3.000 auto elettriche prodotte a settimana. Ciò avviene solo pochi giorni dopo che in Texas è stato raggiunto lo stesso obiettivo.

“Congratulazioni al team di Giga Berlin per aver realizzato 3000 Model Y questa settimana!” Il volume di 3.000 auto a settimana corrisponde a un livello annuo di circa 150.000 unità. Significa che i due nuovi stabilimenti di Tesla insieme possono produrre altre 300.000 Model Y, oltre agli stabilimenti in California e a Shanghai.

Lo stabilimento Giga Berlin-Brandenburg sta gradualmente aumentando la produzione. Il livello di 1000 unità a settimana è stato raggiunto a metà giugno e raddoppiato a 2000 unità a settimana all’inizio di ottobre.

Supponendo che la capacità produttiva installata dello stabilimento sia di 250.000 Tesla Model Y all’anno, la fabbrica dovrebbe produrre circa 5.000 auto a settimana per sfruttare appieno il suo potenziale, almeno nella fase iniziale. Ovviamente, a lungo termine, il sito potrebbe ottenere ulteriori linee di produzione/aggiornamenti per gestire volumi molto più elevati e più modelli, se necessario.

Nuovi colori disponibili

Poiché lo stabilimento in Germania produce automobili fondamentalmente solo per il mercato europeo (che è supportato anche dalle importazioni dalla Cina), nel 2023 potremmo assistere a un aumento delle vendite della Model Y in Europa.

La Tesla Model Y prodotta in Germania è dotata di batterie cilindriche di tipo 2170 (importate dallo stabilimento di LG Energy Solution a Shanghai, almeno per quanto ne sappiamo) in quanto l’azienda ha finora introdotto il tipo 4680 solo nel suo stabilimento in Texas e anche lì parte della produzione si basa sul tipo 2170.

Solo il tempo dirà quando verrà prodotta anche in Europa una versione più recente. Nel frattempo, la fabbrica in Germania sta producendo la Tesla Model Y in nuovi colori premium: Quicksilver e Midnight Cherry Red.