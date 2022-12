Se hai difficoltà a capire ciò che il tuo medico ha appena scritto su una ricetta, Google Lens potrebbe essere in grado di aiutarti in futuro.

Google ha annunciato questa mattina come parte di un evento in India che la società sta lavorando ad una nuova funzionalità per Google Lens che ha lo scopo di provare a decifrare le prescrizioni scritte da medici difficili da leggere. La funzione è in fase di elaborazione con l’aiuto dei farmacisti, ha affermato Google (tramite TechCrunch).

Inoltre, un portavoce di Google ha chiarito che questa funzione non è ancora impostata per un lancio pubblico e viene trattata come un “prototipo“.

Finalmente qualcuno ci ha pensato

Se lanciata, la funzione consentirà agli utenti di utilizzare un’immagine della loro prescrizione scritta (scattata direttamente in Google Lens o importata direttamente dalla galleria) e Lens elaborerà quindi l’immagine per rilevare i farmaci sulla nota. La società ha dichiarato in un comunicato: “Questo fungerà da tecnologia assistiva per la digitalizzazione di documenti medici scritti a mano aumentando gli esseri umani a leggere meglio le prescizioni dei farmacisti, tuttavia nessuna decisione verrà presa esclusivamente sulla base dell’output fornito da questa tecnologia”.

Il margine di errore sui farmaci è certamente alto, quindi sarà piuttosto interessante vedere esattamente come prenderà vita questa funzione. Google non ha confermato una tempistica esatta per quando questa funzionalità sarebbe arrivata per le masse, ma ha offerto un’anteprima della funzionalità su Twitter.

In particolare, Google ha menzionato all’evento che l’India ospita il maggior numero di utenti di Google Lens al mondo.