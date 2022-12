Digitale Terrestre, è addio al MPEG-2 dal 21 dicembre, ecco cos’è

Siete davanti alla vostra Smart TV e sapete di aver fatto un acquisto azzeccato. Chi invece si ritrova di fronte ad una TV leggermente più datata, potrebbe ritrovarsi a doverne acquistare un’altra. Queste sono le due facce di una medaglia che corrisponde al prossimo cambiamento che si avrà a partire proprio da oggi 21 dicembre. Secondo quanto riportato infatti proprio oggi dovrebbe essere completato ufficialmente il passaggio al nuovo digitale terrestre direttamente dal vecchio. Verrà infatti spento una codifica che verrà ufficialmente sostituita da quella superiore e più attuale. Stiamo parlando della codifica MPEG-2 che verrà così soppiantata dal MPEG-4.

E non ci saranno dunque particolari sorpresa per coloro che hanno già provveduto a sostituire la loro televisione poco tempo fa, acquistando così un dispositivo compatibile. Tale compatibilità deve essere con lo standard DVB T2 HVEC-10, il quale prevede la visione dei canali in risoluzione HD. Ricordiamo che quelli che fino ad oggi hanno trasmesso non in alta definizione, non saranno più raggiungibili.

Da oggi 21 dicembre il digitale terrestre integrato delle TV riceverà solo il nuovo standard

Da oggi 21 dicembre tutti i canali saranno visibili solo ed esclusivamente sulle televisioni che sono in possesso dei requisiti utili per ricevere il nuovo standard. Potrebbe essere necessario quindi sintonizzare di nuovo da capo i canali, i quali dovranno essere tutti in HD. Stando a quanto riportato quindi il miglioramento dovrebbe essere netto.

“Il passaggio al nuovo standard consentirà un miglioramento della qualità visiva e dell’alta definizione e il rilascio delle frequenze in banda 694-790 MHz, la cosiddetta “banda 700”.