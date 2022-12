DAZN in offerta con TimVision, il servizio costa meno fino a settembre 2023

Il campionato mondiale in medio oriente è finito ma a quanto pare tutti sono ancora pronti a gonfiarsi di calcio grazie alla ripresa dei campionati che avrà luogo tra circa due settimane. Stando a quanto riportato, gli utenti stanno vagliando tantissime alternative per avere un abbonamento in casa utile per seguire magari la propria squadra del cuore o il calcio che conta in generale.

È proprio questa la volta in cui magari in tanti potranno fare il vero affare, visto che TimVision mette a disposizione una grande opportunità. All’interno del pacchetto calcio e sport che comprende grandi piattaforme del calibro di Infinity+ e DAZN, gli utenti potranno avere un grande sconto fino al prossimo anno 2023.

DAZN in sconto grazie alla promozione di TimVision: ecco quanto costa e fino a quando

TimVision rende tutto più semplice a chi ama il calcio. Gli utenti potranno infatti approfittare per avere DAZN ad un prezzo nettamente scontato rispetto al solito grazie alla promozione che avrà validità fino al prossimo mese di settembre dell’anno 2023.

Al posto di pagare l’abbonamento alla piattaforma streaming più famosa in Italia in questo momento per un totale di 29,99 € al mese, sarà possibile pagare 24,99 € al mese. Dopo la scadenza del periodo promozionale, i clienti interessati pagheranno di nuovo il prezzo pieno, salvo la decisione eventuale di disdire il tutto.

Ricordiamo che tale offerta può essere attivata direttamente online nella sezione in cui TimVision spiega tutto in merito alla grande offerta. Ora la scelta sta a voi: potreste benedirla nei prossimi mesi.