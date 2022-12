I prezzi alla pompa di Benzina e Diesel sono ufficialmente in calo, un piacevole regalo di Natale per tutti gli utenti che in questo periodo si apprestano a compiere un lungo viaggio, ad esempio per il rientro presso i parenti, o semplicemente per le ferie invernali.

Sebbene il mese di Dicembre fosse iniziato nel peggior modo possibile, con la riduzione dello sconto sulle accise, imposto dal Governo Meloni, la continua decrescita del prezzo del petrolio al barile, ha portato ad una conseguente riduzione del quantitativo che gli utenti si ritrovano a dover effettivamente versare al litro per il proprio rifornimento.

Non perdetevi i codici sconto Amazon, li trovate gratis in esclusiva assoluta su questo canale telegram.

Benzina e Diesel, quanto costano in Italia?

Le medie attuali sono in fortissimo calo, secondo quanto diffuso dall’Osservatorio, in seguito all’elaborazione da Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia, la benzina si trova in media, considerando il solo self service a 1,657 euro al litro, con una riduzione di circa 10 millesimi rispetto alla precedente osservazione. Il diesel, al contrario, ha un prezzo di 1,724 euro al litro, con un calo di 9 millesimi di euro, rispetto a quanto visto nei giorni scorsi.

Se siete in possesso di un’auto a GPL, dovete sapere che i prezzi attuali oscillano tra 0,774 e 0,788 euro al litro, con il metano tra 2,343 e 2,524 euro al kg. Prezzi comunque abbastanza elevati, ma fortunatamente in calo rispetto a quanto siamo stati abituati a vedere in passato, un forte segnale che il futuro potrebbe, speriamo almeno, essere più roseo di quanto effettivamente speriamo o immaginavamo fino a poco tempo fa.