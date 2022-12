Solamente pochi giorni fa sono scadute le promozioni dell’operatore virtuale Aruba riguardanti la Fibra. Il colosso le ha rilanciate solo qualche ora fa. Parliamo delle offerte Fibra Aruba All-in Promo e FTTC Aruba All-in Promo.

Quest’ultime sono tornate disponibili per tutte le nuove attivazioni, come in precedenza con un prezzo scontato per 6 mensilità. Ricordiamoci insieme cosa comprendono.

Aruba rilancia le offerte in Fibra ad un prezzo scontato

In condizioni standard, per i clienti consumer all’infuori delle aree bianche, Aruba propone un totale di quattro offerte di rete fissa: Fibra Aruba e Fibra Aruba All-in in tecnologia Fibra FTTH; FTTC Aruba e FTTC Aruba All-in in tecnologia Misto Fibra Rame FTTC. n questi ultimi mesi, tutte e quattro le offerte in questione sono state attivabili con prezzi scontati, in particolare nella versioni Fibra Aruba Promo e FTTC Aruba Promo a 17,69 euro al mese per 6 mesi e Fibra Aruba All-in Promo e FTTC Aruba All-in Promo a 19,89 euro al mese per 6 mesi.

Con le offerte Fibra Aruba All-in Promo e FTTC Aruba All-in Promo, adesso disponibili fino al 7 Marzo 2023, i nuovi clienti possono ottenere una connessione internet illimitata, assistenza prioritaria con chat H24, un indirizzo IPV6 statico e sconti fino all’80% sui prodotti Aruba, con un costo pari dunque a 19,89 euro al mese per 6 mesi, poi a 29,90 euro al mese.

Inoltre, a differenza delle offerte Fibra Aruba Promo e FTTC Aruba Promo, con le quali bisogna attivare invece delle opzioni aggiuntive dedicate, in questo caso sono inclusi nel prezzo anche modem e chiamate illimitate. Passando invece alla linea telefonica, attivabile sia con nuovo numero che tramite portabilità, in questo caso sono incluse chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Il prezzo rimane ancora scontato per i primi 6 mesi, visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.