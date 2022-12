YouTube, è guerra aperta tra la piattaforma e Pornhub

Scontro tra titani: YouTube e Pornhub sono ai ferri corti e il motivo è assurdo. Piò o meno è successo ciò che accadde in passato con Instagram. Insomma, diciamo che la piattaforma non se la sta passando proprio bene.

YouTube: violazioni multiple relative alle linee guida

Tra un ban e l’altro Pornhub prosegue per la sua strada, seppur frastagliata. Il portale sarebbe stato attaccato da YouTube per “violazioni multiple” relative alle linee guida della community e a rivelarlo sono state The Verge e Variety. Praticamente al centro di tutto c’è la policy per i link esterni alla piattaforma, poiché è vietato indirizzare verso contenuti non consentiti su YouTube, pornografia inclusa.

Jack Malon, portavoce di YouTube, ha spiegato: “I canali che violano ripetutamente (le linee guida, ndr) o sono dedicati a contenuti in violazione, vengono chiusi“. Alle accuse Pornhub ha risposto affermando di non essersi mai servito di YouTube per pubblicare contenuti non permessi, e per giunta di non aver mai messo link legati a contenuti per adulti. Un portavoce dell’azienda ha sottolineato: “Pornhub ha le migliori misure di trust and safety in assoluto su Internet e presta particolare attenzione alla violazione delle Linee guida della community di YouTube”.

Pornhub non sembra averla presa bene, e infatti si è scagliata contro le malelingue dichiarando: “Purtroppo, questo è solo l’ultimo esempio di discriminazione nei confronti di coloro che lavorano nell’industria per adulti, una tendenza osservata nei social media e in tutti gli altri aspetti della vita”. A proposito, sapete quante ore passano gli italiani sulla famosa piattaforma +18?