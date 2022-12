Proprio ieri, lunedì 19 dicembre 2022 tutti i clienti WindTre iscritti al programma fedeltà WinDay hanno potuto riscattare il consueto regalo del primo giorno della settimana.

L’operatore arancione ha offerto loro tre mesi gratis di abbonamento alla piattaforma streaming Infinity Plus, con film e serie TV a volontà. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre regala 3 mesi di Infinity Plus

Il premio in questione rientra nell’iniziativa WinLunedì, che offre ogni settimana sconti e promozioni in partnership agli iscritti a WinDay. Se ancora non siete iscritti vi ricordo che potete farlo scaricando ed installando gratuitamente l’applicazione dell’operatore, accedendo alla sezione dedicata.

Gli utenti che non hanno fatto in tempo a riscattare il premio nella giornata di ieri lo possono fare anche nella giornata di sabato 24 dicembre 2022, con l’iniziativa denominata ReWinLunedì. Il codice coupon personalizzato è valido fino al 1° gennaio 2023.

Al termine della promozione gratuita il servizio si rinnoverà automaticamente a 7,50 euro al mese, salvo disattivazione. Se il cliente ha già attivato Infinity+ o lo aveva attivato in passato puoi attivare 12 mesi a 49 euro anziché 69 euro. L’utente Infinity+ potrà disdire l’abbonamento in qualsiasi momento e non sono previsti vincoli contrattuali. In caso di disdetta lo sconto non si potrà riattivare se non ci saranno altre promozioni.