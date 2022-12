WhatsApp è pericoloso, c’è un modo con cui vi possono spiare

Sembrano essere lontani i tempi in cui WhatsApp era un’applicazione arrivata da poco e gli utenti avevano paura di utilizzarla per svariati aspetti. Uno dei quali riguardava certamente la possibilità di vedere le proprie conversazioni finire nelle mani di utenti terzi, i quali potevano sviluppare dei metodi per spiare proprio le chat Dei poveri utenti della famosissima applicazione di messaggistica istantanea. Si trattava di una possibilità reale, la quale si era verificata più volte scatenando dei veri e propri scandali.

Ma come era possibile in passato spiare le conversazioni degli utenti di WhatsApp? Semplice: bastava scaricare delle applicazioni di terze parti che venivano create ad hoc per Provare a ficcare il naso negli affari altrui. Ora come ora pare che questi metodi non siano più disponibili, dal momento che la celebre applicazione ha deciso di mettere in campo tutte le sue forze per debellare un fenomeno che sembrava ormai netta crescita da diversi anni. La sicurezza degli utenti WhatsApp viene posta davanti a tutto dall’azienda, la quale infatti vuole scongiurare ogni evenienza di spionaggio possibile. Ma siamo sicuri che non esistano più metodi per ficcare il naso negli affari delle persone che sono iscritte a questa applicazione di messaggistica istantanea? Probabilmente c’è ancora qualcosa a cui bisogna stare attenti.

WhatsApp, il metodo per spiare le persone sapendo i loro movimenti

Scaricando un’applicazione di terze parti che prende il nome di Whats Tracker, potrete conoscere gli orari precisi di entrata di ogni utente che desiderate con tanto di notifica istantanea.

Dopo aver scaricato questa piattaforma potrete impostare uno o più numeri da seguire, i quali quando entreranno in WhatsApp, vi faranno arrivare automaticamente una notifica sullo smartphone.