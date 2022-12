Warhammer 40.000 presto avrà la propria serie TV interamente dedicata, è lo stesso Henry Cavill, la star divenuta famosa con le interpretazioni di Superman e di Geralt di Rivia in The Witcher, a comunicarlo direttamente ai propri fan su Instagram.

La serie di giochi che ancora oggi convince milioni e milioni di utenti ad imbracciare il proprio joypad in intense sessioni di gameplay, ripresa più volte anche da fumetti, avrà la propria fiction. Al centro del progetto troviamo Cavill, un fan a tutto tondo, nonché rinomato nerd, non solo nel ruolo di attore principale, quanto di vero e proprio produttore esecutivo.

Warhammer 40.000 – cosa aspettarsi dalla serie

Le aspettative sono alte, Cavill è noto per amare seguire quasi alla lettera il filone logico della serie che sta riproponendo, si dice che sia proprio questo motivo che l’ha visto allontanarsi da The Witcher, in quanto la produzione stava andando in una direzione diametralmente opposta rispetto ai libri.

La sua passione per Warhammer 40.000 è davvero tantissima, lo dimostrano le numerose foto che è possibile trovare in rete, o anche le interviste rilasciate dallo stesso attore. La produzione sarà interamente nelle mani di Amazon Studios, intenta a rilanciare un progetto di altissimo livello, dopo i risultati non proprio soddisfacenti raggiunti con La Ruota del Tempo o anche il Signore degli Anelli; vincere la concorrenza di Netflix, o anche di Sky, è difficile, ma Amazon ha tutte le carte in regola per riuscire a raggiungere risultati sorprendenti.