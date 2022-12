Vodafone, offerte shock solo oggi con 200GB in 5G per tutti

Sono talmente numerosi i gestori che riescono ad occuparsi del mondo della telefonia Italia da diverso tempo, che risulterebbe davvero complicato sceglierne uno e magari trovarsi male infatti. Secondo quanto riportato dunque i gestori mobili sono diventati tanti e bravi nel loro lavoro, il quale consiste oggi nel fornire al pubblico quanti più contenuti disponibili ma soprattutto un prezzo che sia conveniente sotto tutti gli aspetti.

Sia l’attivazione che la consegna della scheda in alcuni casi risultano gratuiti, mentre i prezzi delle offerte sono ben al di sotto dei 10 € mensili. Questo è ciò a cui gli utenti aspirano, ovvero abbandonare il proprio provider di sempre che ha alzato i prezzi per arrivare a scegliere delle offerte molto più vantaggiose sotto tutti i punti di vista. Per questo motivo esistono gestori che sono diventati oggi molto famosi nonostante inizialmente non rivestissero tale carica. Tra i virtuali ce ne sono alcuni che proprio non riescono a star fuori dalle battaglie con gli altri provider, i quali non possono fare altro che gettare la spugna di fronte a prezzi così bassi e soprattutto a contenuti così ampi. Proprio per arginare questa continua ascesa, Vodafone ha lanciato due offerte clamorose che potrebbero far venire l’acquolina in bocca a molti.

Vodafone lancia le sue due nuove offerte, ecco le Silver

secondo quanto riportato, potrete scegliere questa volta due offerte di Vodafone clamorose. Queste che appartengono alla nuova gamma Silver, risultano davvero interessanti soprattutto dal punto di vista del prezzo che per la prima offerta di 7,99, mentre per la seconda di 9,99 € al mese.

Entrambe offrono minuti ed SMS senza limiti con la prima che arriva a 150 giga e la seconda che arriva a 200 giga in 5G