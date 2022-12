Se pensi di poter ingannare i funzionari della dogana facendogli credere di essere incinta, dovresti ripensarci

Questo è ciò che una donna ha imparato quando ha tentato un’impresa del genere al posto di blocco doganale del porto di Gongpei in Cina, secondo diverse notizie.

La donna, stava entrando nella terraferma da Macao il 25 novembre quando un doganiere ha notato e poi chiesto informazioni sulla sua postura anomala. La donna ha detto che era incinta di circa cinque o sei mesi, ma l’ispettore era apparentemente sospettoso poiché la sua pancia sembrava abbastanza grande da essere nel terzo trimestre.

In una circostanza normale, probabilmente non è saggio esaminare l’aspetto di una presunta donna incinta, ma quando i funzionari doganali hanno usato una macchina da ispezione, hanno detto di aver scoperto che la donna in realtà, stava usando una protesi per nascondere 202 Chip Intel e nove iPhone.

La donna è stata arrestata, secondo i funzionari della dogana. Non è la prima volta che sentiamo parlare di contrabbandieri che tentano di far passare centinaia di processori oltre i posti di blocco doganali cinesi.

Non è la prima volta che succede

Ad esempio, nel giro di poche settimane durante l’estate del 2021, i funzionari doganali cinesi hanno catturato tre camionisti che tentavano di contrabbandare patatine.

Simile a questo incidente più recente, l’anno scorso gli agenti doganali cinesi hanno scoperto un camionista con 256 CPU Intel del valore di circa 800.000 yuan (attualmente 115.000 dollari) attaccate ai polpacci e intorno al busto.

Secondo Bloomberg, il mercato cinese dei semiconduttori è composto da centinaia di rivenditori noti per vendere chip di seconda mano o antiquati fino a 500 volte il loro costo originale.

Per quanto riguarda gli iPhone, il contrabbando di tali dispositivi nella Cina continentale è stato un problema per un po’ di tempo a causa delle tasse di importazione più elevate che li rendono più costosi rispetto alle aree circostanti come Hong Kong.

Come hanno fatto con i chip dei computer, i contrabbandieri hanno cercato di far passare i dispositivi Apple oltre i funzionari doganali legandone un mucchio al corpo.