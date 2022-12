Epic Games ha lanciato un nuovo strumento per gli sviluppatori che consentirà loro di trasformare qualsiasi oggetto del mondo reale in una risorsa utilizzabile nei giochi.

L’app si chiama RealityScam per iOS, e consente agli utenti di acquisire modelli 3D ad alta fedeltà di qualsiasi oggetto del mondo reale semplicemente catturando quell’oggetto con diverse immagini 2D tramite la fotocamera del dispositivo mobile.

Come funziona? Basta che l’utente scarichi l’app RealityScan, acceda con il proprio account Epic Games, scatti almeno 20 foto dell’oggetto che desidera convertire in un modello 3D e sarà già tutto pronto.

Ecco come funziona

Epic Games ha acquisito Capturing Reality, e ha lavorato a RealityCapture, un’app che combina immagini 2D in un unico asset 3D. In sostanza, l’app consente agli sviluppatori di acquisire semplicemente qualsiasi oggetto del mondo reale e inserirlo nei giochi con una qualità estremamente elevata, consentendo ulteriormente le possibilità di progettazione all’interno del videogioco o della creazione virtuale.

Durante il processo di acquisizione di oggetti nel mondo reale, l’app visualizzerà una mappa della qualità che indicherà dove l’utente deve scattare più foto per colmare le lacune nel modello 3D. La mappa della qualità mostrerà il colore verde nelle aree ben documentate, giallo per le aree che potrebbero utilizzare più fotografie e rosso per le aree che richiedono un maggior numero di foto.

Il software funziona meglio per gli oggetti che si trovano in un’illuminazione uniforme e indiretta, poiché gli oggetti situati su superfici riflettenti o bagnate sono più difficili da catturare poiché il software fa fatica a distinguere tra l’oggetto e il pavimento.