In questo periodo scandito dai regali di Natale e dagli ultimi acquisti prima della stagione delle festività, avere una Postepay può essere molto vantaggioso. La carta di credito ricaricabile è essenziale sia per coloro che vogliono effettuare acquisti nei negozi sul territorio sia per chi vuole acquistare prodotti online. In più, come ulteriore sprono per i suoi clienti, Poste Italiane ha confermato anche a dicembre il suo esclusivo programma di rimborsi.

Postepay, rimborsi sugli acquisti di Natale

Postepay propone agli utenti un cashback, ossia la possibilità di ottenere 1 euro di rimborso su tutti gli acquisti il cui valore sia uguale o maggiore di 10 euro. Gli utenti hanno la possibilità di accumulare quotidianamente un rimborso massimo dal valore di 10 euro.

Per partecipare al programma di Poste Italiane, tutti coloro che sono interessati dovranno effettuare il download dell’app ufficiale di Postepay direttamente dai negozi virtuali, dal Google Play Store di Android o da App Store di Apple. Sull’app gli utenti troveranno infatti il codice QR che dovrà essere mostrato agli esercenti durante il pagamento, ai fini della ricezione del cashback.

Poste Italiane ha previsto una lista molto ampia di negozi partner per il cashback di Postepay, una lista che prevede brand della moda, dell’hi-tech e di molto altro.

Dopo la cancellazione dello scorso anno del programma di Stato per i rimborsi con moneta virtuale, questo programma pensato da Postepay può essere una soluzione molto vantaggiosa per associare la corsa agli acquisti con qualche risparmio. Il programma sarà operativo sino al 31 Gennaio 2023.