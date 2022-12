Al grido di “Gotta Catch’em all!”, il mondo intero si era abituato ai soliti protagonisti che hanno permesso alla saga di passare praticamente alla storia nel mondo degli anime e dei cartoni animati in tutti i paesi del mondo o quasi. Stiamo parlando chiaramente di Pokémon, vera e propria serie basata su fatti fantastici e sui simpatici animaletti in grado di sviluppare poteri fuori dal comune. Evoluzione dopo evoluzione, ogni Pokémon è diventato sempre più forte e sono state scoperte sempre più specie, le quali però adesso subiranno un cambiamento epocale visto che dopo 25 stagioni cambierà qualcosa di incredibile.

A quanto pare infatti Ash e Pikachu, allenatore e primo Pokémon di fiducia, lasceranno ben presto spazio ad una nuova generazione. Stando a quanto riportato infatti ci saranno due nuove personalità rappresentate da un nuovo allenatore e da un nuovo Pokémon.

Pokémon cambia volto con l’abbandono di Ash Ketchum e Pikachu, arrivano Liko e Roy

Arriva quindi la svolta epocale nel mondo dei Pokémon, dove due nuovi personaggi arrivano forse per dare seguito a tutte le nuove vicende introdotte con Pokémon Scarlatto e Violetto. Si tratta, almeno per quanto il Giappone al momento, di Liko e Roy, nomi che potrebbero cambiare in Europa.

E si tratta quindi di una grande novità che rappresenta quindi anche un passaggio fondamentale per quanto concerne il futuro della celebre serie. Ora bisognerà dunque adattarsi a questo nuovo cambiamento, il quale però non lascerà fuori dei ricordi una storia pazzesca che ha visto i due protagonisti di sempre battere chiunque sul loro percorso.