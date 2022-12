Il settore dei dispositivi indossabile è quanto mai in crescita. Per questo motivo, diverse aziende del settore tech stanno ampliando il proprio catalogo di prodotti di questa tipologia. L’azienda Noise, in particolare, ha da poco presentato un nuovo smartwatch low cost ma dotato di un bel display con tecnologia SuperAMOLED, ovvero il nuovo Noise ColorFit Pro 4 Alpha.

Noise presenta il nuovo smartwatch Noise ColorFit Pro 4 Alpha con display AMOLED

L’azienda Noise ha ampliato il suo catalogo di prodotti wearable. Come già accennato, in queste ore l’azienda ha presentato in veste ufficiale Cina il nuovo smartwatch Noise ColorFit Pro 4 Alpha. Si tratta di un dispositivo molto interessante. Nonostante la fascia di prezzo di appartenenza, questo device dispone di un display rettangolare con tecnologia SuperAMOLED.

Nello specifico, il pannello ha una diagonale pari a 1.78 pollici con una risoluzione pari a 368 x 448 pixel e con una frequenza di aggiunta pari a 60Hz. Lo smartwatch può contare sulle classiche gesture per risvegliare il display ruotando il polso ed è anche possibile bloccare il display poggiandoci semplicemente la mano.

Dal punto di vista costruttivo, abbiamo un corpo realizzato in alluminio, mentre il cinturino è realizzato in silicone. Lo smartwatch dispone poi di tutta la varia sensoristica, tra cui un sensore per misurare l’ossigeno del sangue e per monitorare il battito cardiaco. Non manca poi la possibilità di monitorare oltre 100 attività sportive differenti.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Noise ColorFit Pro 4 Alpha sarà disponibile all’acquisto a partire dal prossimo 28 dicembre ad un prezzo al cambio di circa 43 euro al cambio attuale.