Volete godere e fruire del servizio di streaming Netflix per 12 mesi? in questi ultimi giorni di Dicembre è stata attivata una promozione che assolutamente vi permetterà di raggiungere l’esito sperato, anche se comunque sarà importante seguire un iter ben specifico.

Dati i prezzi sempre più alti, e con l’abbonamento pubblicitario non in grado di far emozionare gli utenti, Netflix viene sempre più spesso inserito in bundle in promozioni comunque molto allettanti ed interessanti. Oggi vi parliamo della sua presenza all’interno di un’offerta Samsung, valida fino al 9 gennaio 2023, per un acquisto presso i principali negozi fisici e online (sono inclusi Unieuro, Mediaworld, euronics, trony, Comet, Expert, Monclick, Yeppo, Eprice, Nexths e Shop.akinformatica).

Netflix gratis, ecco come fare

Per raggiungere l’obiettivo prefissato sarà necessario acquistare un monitor Samsung, il cui regalo varierà in relazione alla qualità del prodotto selezionato, ad esempio con la serie M5 sono 3 mesi di Netflix standard, con la linea M7 sono 12 mesi sempre dello Standard, per salire poi a 12 mesi Premium con la linea M8.

In alternativa potete affidarvi ad un qualsiasi tablet Samsung della serie Galaxy Tab S, a partire dall’S6 Lite WiFi. Per reclamare l’abbonamento non dovete fare altro che registrare il prodotto acquistato, mi raccomando presso uno dei rivenditori che vi abbiamo elencato in precedenza, entro e non oltre il 6 gennaio 2023.

Fatto questo, collegate il prodotto selezionato direttamente a Samsung Members, tramite il quale si riceverà il codice di attivazione, che vi permetterà di godere per un periodo temporalmente elevato del servizio, il quale a sua volta dovrà essere riscattato entro 30 giorno dalla registrazione.