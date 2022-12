Netflix distrugge Prime Video, il merito è del nuovo piano e di 3 serie TV

Dopo aver visto già durante gli scorsi anni quanto sia influente Netflix nella vita delle persone, soprattutto durante il tempo libero, si può asserire che il colosso stia crescendo ancora di più. Tantissime visualizzazioni dei suoi contenuti sono arrivate in queste ultime settimane, il tutto grazie ad alcune serie tv in particolare. Oltre a quelle di Natale che stanno occupando gli altri posti in classifica, persiste e resiste al primo posto la celebre produzione che prende il nome di Mercoledì.

Netflix continua a registrare successi, dopo il lancio del nuovo piano di abbonamento gli utenti sono felicissimi

Secondo quanto riportato, Netflix sarebbe diventato da diverse settimane più accessibile di prima, soprattutto grazie all’ultimo piano di abbonamento che il colosso dello streaming ha deciso di lanciare. Ricorderemo in molti che già qualche mese fa si parlava di un piano basato sulle pubblicità proveniente dagli Stati Uniti, il quale era stato testato da Netflix approfonditamente per un arrivo in tutto il mondo.

A quanto pare ciò è accaduto: il nuovo piano base di Netflix è arrivato ed ha fatto felici tutti quegli utenti che non volevano spendere le cifre dei piani già esistenti sulla celebre piattaforma. Ricordiamo che al suo interno saranno comunque disponibili tutti i contenuti tra film e serie TV, con il catalogo uguale per filo e per segno. Allo stesso tempo le persone dovranno anche ricordare che per ogni ora di contenuti che guarderanno su Netflix con quel piano, ci saranno circa tre o quattro minuti di spazi pubblicitari per cui bisognerà pazientare. Di certo si tratta di un compromesso che molti sono contenti di accettare pagando una cifra davvero irrisoria che corrisponde a soli 5,49 € al mese.