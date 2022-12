Iliad sta vivendo la sua migliore stagione natalizia dall’esordio in Italia. Mai come quest’anno, infatti, il provider francese garantisce una proposta completa a tutti gli utenti per quanto concerne la telefonia. Gli abbonati possono scegliere non soltanto promozioni inerenti alla telefonia mobile, ma anche una serie di ricche iniziative per la Fibra ottica.

Una delle migliori promozioni per quanto concerne la telefonia fissa in Italia è ad esempio la Iliad Box. Questa proposta prevede un costo mensile pari a 23,99 euro ogni trenta giorni e garantisce chiamate senza limiti verso tutti con connessione internet senza limiti sino a 4 Gbps con la tecnologia della FTTH.

Iliad, nuova tariffa da 120 Giga e Fibra ottica

Anche sulla telefonia mobile, Iliad si conferma estremamente concorrenziale grazie alla sua promozione Flash 120. Gli abbonati che sottoscrivono questa tariffa dovranno pagare 7,99 euro e riceveranno un ticket completo con chiamate senza limiti, SMS verso tutti e 120 Giga per navigare in internet, anche con la tecnologia del 5G.

Il costo di attivazione di questa ricaricabile è pari a 10 euro. Condizione necessaria per l’attivazione della proposta è però la portabilità da gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono. Per la portabilità sono necessari almeno tre giorni lavorativi.

Gli utenti che scelgono Iliad come operatore di riferimento per la telefonia avranno anche un vantaggio esclusivo. Con la doppia proposta telefonia mobile e telefonia fissa, l’offerta per la Fibra ottica avrà un costo più che scontato. Gli abbonati, infatti, pagheranno soltanto 15,99 euro al mese a tempo indeterminato per la telefonia fissa.