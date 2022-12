Sicuramente tantissimi appassionati si saranno chiesti cosa fanno i calciatori nel tempo libero. Come forse qualcuno sa, lo sport dà tanto ma riesce anche a togliere parecchio tempo libero ai professionisti, specialmente a chi gioca in grandi squadre a livello europeo. Infatti, con le coppe europee tantissimi calciatori si ritrovano a giocare tre partite a settimana, oltre ad allenamenti, interviste e tanto altro ancora. Quindi, cosa riescono a fare nel tempo libero? Andiamo subito a scoprirlo di seguito.

Cosa fanno i calciatori dell’Inter? Barella e Brozovic – Lukaku e Martinez

Compagni di squadra e guerrieri del centrocampo: Niccolò Barella e Marcelo Brozovic sono due giocatori molto importanti per l’Inter di Inzaghi che, oltre ad avere un’ottima intesa in campo, sono anche dei grandi amici fuori.

I due spesso si ritrovano per giocare a freccette, un passatempo non proprio tipico di questi tempi. In più, spesso vano a cena insieme e sembra che il sardo Niccolò sia un grande estimatore di vini.

Ma non sono gli unici a formare una grande coppia. Infatti ci sono i due attaccanti Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il primo è tornato dopo la sua non proprio buona esperienza annuale al Chelsea, formando di fatto nuovamente la LuLa, la coppia d’attacco che ha permesso all’Inter di vincere l’ultimo scudetto.

A quanto pare, i due sono amanti dei videogiochi, in particolar modo amano Call of Duty. Dunque, così come in campo usano tutte le armi che hanno a disposizione per vincere, anche in game fanno praticamente la stessa cosa!