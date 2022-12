Il Maryland è stato uno dei primi stati a rendere disponibili gli ID sull’app Wallet di Apple per iPhone e ora Google sta testando una nuova funzione che introdurrà la “patente di guida digitale” nell’app Wallet sui telefoni Android.

L’integrazione di Apple Wallet può già essere utilizzata per superare i controlli negli aeroporti come l’aeroporto internazionale Thurgood Marshall di Baltimora/Washington che consentono l’uso di ID di Stato Digitali, che dovrebbero essere simili su Android.

Secondo la pagina di supporto aggiornata di Google: gli utenti che eseguono Android 8.0 (o versioni successive) che si trovano nel programma beta di Google Play Services (in particolare, versione 48.22) sono idonei. Dopo aver abilitato il Bluetooth e i dispositivi nelle vicinanze, si potrà vedere una nuova opzione chiamata “Carta d’identità (beta)” nell’app Google Wallet.

Ecco come sfruttare questa funzionalità in anteprima

La funzione è stata annunciata durante il keynote I/O orientato agli sviluppatori di Google a maggio. Il supporto Android per una carta di identità digitale fa parte degli aggiornamenti del sistema Google di questo mese, e include anche altre funzionalità beta come Digital Car Key (per dispositivi Xiaomi) e la possibilità di gestire le carte di pagamento sui dispositivi Fitbit.

Secondo un informatore di Verge, il processo per aggiungere un ID del Maryland è il seguente: basta scansionare la parte anteriore dell’ID, fare una breve registrazione del tuo viso e inviare la domanda. Basterà quindi attendere che il documento venga accettato. Il processo è molto simile a quello per aggiungere un documento ad Apple Wallet.

Al momento della scrittura, il programma beta di Play Services è pieno, quindi potrebbe essere necessario attendere un po’ per provare la funzione.