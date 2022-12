Amazon vuole in tutti i modi invogliare gli utenti a fruire di ogni servizio che pare essere in grado di offrire, ciò sta a significare che spinge continuamente i vari account a provare almeno una volta una funzionalità effettivamente presente. Non troppo tempo fa vi parlavamo del buono sconto rilasciato dopo il caricamento di almeno una foto su Amazon Photos, oggi è invece il turno dei locker e dei punti di ritiro.

Amazon: come avere lo sconto

Per limitare al massimo gli spostamenti dei propri addetti, e ridurre il più possibile l’emissione di CO2, Amazon sta spingendo molto forte sull’utilizzo di locker e dei punti di ritiro. Tutti gli utenti che non hanno mai provato il servizio, e che spenderanno più di 25 euro per prodotti venduti/spediti da Amazon, potranno richiedere la consegna presso una delle suddette opzioni, per ricevere in cambio uno sconto effettivo di 10 euro.

Non parliamo di buono da utilizzare in un secondo momento, ma proprio di una riduzione immediata sul medesimo ordine. La promozione risulta essere attiva fino al 31 dicembre, sebbene Amazon dica che esista il limite di 20’000 codici in tutta Italia, ciò sta a significare che giungendo in prossimità della scadenza, potreste non trovare più disponibilità. Se siete interessati non resta che provare, e sperare di essere tra i fortunati che hanno avuto l’occasione di testare un servizio molto richiesto, ed allo stesso tempo risparmiare al massimo.