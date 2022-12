Amazon ha in serbo per gli utenti italiani una campagna promozionale davvero unica, proprio in questi ultimissimi giorni che anticipano la festività più amata ed attesa da tutti i consumatori, sono disponibili regali tech dell’ultimo minuto dai livelli quasi mai visti prima d’ora, in particolare vi parliamo delle chiavette USB.

Risparmiare su Amazon è davvero facilissimo, se volete essere sempre aggiornati in merito ai codici sconto o comunque alle migliori offerte del momento, dovete ricordare di iscrivervi subito al canale Telegram dedicato ad Amazon, lo trovate a questo link.

Amazon, tanti regali vi attendono solo oggi

Che lo spirito natalizio sia con voi, sono davvero sempre più gli utenti che decidono di affidarsi ad Amazon per l’acquisto di regali di Natale, e non solo, rendendo felicissimi un numero sempre maggiore di amici e parenti. Se non siete ancora sazi di prodotti legati al Natale, sappiate che sul più famoso store di e-commerce d’Europa è disponibile un bundle davvero molto speciale.

Un set di 5 chiavette USB a stile natalizio, troviamo infatti l’albero di Natale, due pupazzi di necce e due Babbo Natale che escono da tazzine o camini, nella variante da 16GB l’una. In altre parole, ogni singola chiavetta ha capienza di 16GB, in vendita ad un prezzo totale di 26,98 euro, al posto del listino originario di 37 euro (LINK).

Nel caso in cui, invece, il vostro desiderio fosse di risparmiare il più possibile sulla chiavetta USB, dovete sapere essere presente un piccolissimo prodotto, con tecnologia USB 2.0, in vendita a soli 4,54 euro, nella variante da 32GB (la trovate qui).