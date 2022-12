Anche Amazon ha capito quanto sia importante l’educazione in ogni situazione di vita. Infatti, la gentilezza non dovrebbe essere un optional, e l’azienda statunitense ha fatto un importante passo in avanti con Alexa avvantaggiando i suoi corrieri.

Infatti, i suddetti sono letteralmente i più attesi di coloro che stanno per ricevere un pacco molto atteso, di conseguenza è bene che questi siano quanto più gentili e possibile. Amazon infatti offrirà ai clienti di uno strumento per promuovere la gentilezza e la spontaneità. Andiamo subito a scoprire di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Amazon, la novità per i suoi corrieri

L’iniziativa del gigante degli e-commerce consiste nel far ringraziare i corrieri mediante Alexa, così da far guadagnare loro del denaro. Come ben sapete, Alexa è l’AI di Amazon che può interagire con noi mediante la voce e può fare davvero ogni cosa, come riprodurre una canzone, raccontare una storia o interagire con altre parti della nostra casa.

Chi utilizza dispositivi Echo o Echo Show o le applicazioni Alexa/Amazon Shopping, dal 7 dicembre 2022 potrà fare uso della funzione legata alla formula vocale “Alexa thank my driver”.

Dunque, solamente grazie queste quattro semplici parole, Alexa andrà a ricostruire chi è stato il corriere a consegnare più di recente il pacco presso quell’indirizzo e lo ricompenserà con un extra di 5 dollari.

5 dollari per ogni ringraziamento per i corrieri più apprezzati. Lo strumento sarà del tutto gratuito per gli utenti. Oltre ad un ondata di spontaneità in più, Amazon ci tiene anche a promuovere la gentilezza.