Una delle sicurezze per gli utenti di WhatsApp è rappresentata dall’impegno degli sviluppatori per quanto concerne il lavoro di aggiornamento dell’app e della piattaforma. Anche nel corso di questi ultimi giorni del 2022, il lavoro dei tecnici va avanti. Dagli Stati Uniti, inoltre, arriva una notizia che potrebbe essere a dir poco rivoluzionare. WhatsApp, infatti, starebbe per introdurre la funzione dei messaggi che scompaiono.

WhatsApp, i messaggi che scompaiono: una riforma per la privacy

L’indiscrezione arriva direttamente dal canale WABetaInfo. In base a quanto descritto dai leaker, gli utenti di WhatsApp a breve potrebbe contare su una tipologia di “messaggio a tempo”. In pratica, un mittente, nel momento dell’invio del proprio testo o del proprio contenuto multimediale, potrà scegliere se rendere il messaggio visibile per sempre o visibile solo nel momento dell’apertura.

Questo aggiornamento segue da vicino una funzione già disponibile su alcune piattaforme di messaggistica, come Instagram Direct, dove gli utenti hanno la facoltà di inviare foto da aprire in unica visualizzazione. Le novità di WhatsApp però sono ancora più specifiche.

Sempre in una dinamica di totale difesa della privacy dell’utente, eventuali destinatari di un messaggio non avranno più la possibilità di effettuare screenshot delle conversazioni e per tale motivo non potranno più condividere contenuti sensibili con altri utenti o persino sui social.

Inviare un messaggio a tempo dovrebbe essere semplicissimo. Nel momento della condivisione, vicino al tasto di invio sarà presente un ulteriore tasto a forma di lucchetto. Per inviare un messaggio effimero gli utenti dovranno fare tap proprio su questo tap. L’upgrade sarà disponibile a breve sia su iPhone che su Android.