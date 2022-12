Probabilmente usi WhatsApp tutti i giorni, ma ci sono alcuni trucchi di cui non sei a conoscenza. Un popolare video di TikTok ha rivelato alcuni dei migliori.

Se sei un normale utente di WhatsApp, vale la pena conoscerli. Sono stati condivisi dal creatore di TikTok @tricksin1, in un video che ha più di 7000 Mi piace.

Il primo trucco è salvare i messaggi come preferiti. Ecco come fare:

Apri WhatsApp e poi vai in una chat.

Se tieni premuto il dito su un messaggio specifico, avrai la possibilità di aggiungerlo alla categoria “Speciali”.

Quindi vai nelle tue Impostazioni e cerca Messaggi speciali. È lì che verranno archiviati tutti i tuoi messaggi preferiti.

È un modo semplice per tenere traccia dei messaggi importanti, magari un indirizzo o indicazioni stradali.

L’altro suggerimento condiviso nel video è bloccare le chat. Questo è un modo semplice per dare la priorità alle tue persone preferite in WhatsApp.

Se hai un WhatsApp pieno di messaggi, a volte qualcuno può rimanere sepolto sotto i gruppi e le chat di lavoro. Ma in realtà è possibile bloccare diverse chat in modo che rimangano in cima al feed della conversazione principale. Ecco come fare:

Entra nell’elenco delle chat e scorri verso destra su una conversazione.

Puoi quindi toccare quella chat specifica e cliccando su “Pin” si attaccherà alla parte superiore del feed. Se cambi idea in seguito, puoi sbloccarla in qualsiasi momento.

Altri trucchi di WhatsApp

Il testo in grassetto è un ottimo modo per enfatizzare una parola o una frase. Può anche far risaltare un messaggio, il che può essere utile nelle chat di gruppo.

Tutto quello che devi fare è inserire un asterisco a lato della parola o della frase che stai cercando di incoraggiare, in questo modo: *esempio*.

Allo stesso modo, è anche possibile rendere i messaggi di WhatsApp in corsivo. Funziona esattamente come il trucco grassetto, ma usando simboli diversi.

Devi inserire un trattino basso su entrambi i lati della parola o della frase che stai tentando di modificare, in questo modo: _esempio_.