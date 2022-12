La sfida tra TIM, Vodafone, Iliad e WindTre va in scena anche nel periodo di Natale. A dicembre torna la competizione dura tra i quattro principali operatori della telefonia mobile in Italia. I diversi provider mettono a disposizione di tutti gli abbonati altrettante tariffe, caratterizzate da costi da ribasso e consumi estremamente alti.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: queste le offerte di Natale

Una delle migliori offerte di queste settimane è la nuova versione della TIM Wonder. I clienti che scelgono la tariffa del gestore italiano potranno ricevere chiamate infinite verso tutti, SMS da inviare a chiunque con la presenza di ben 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo proposto da TIM per la ricaricabile è di soli 9,99 euro al mese.

Speculare la risposta di Vodafone che ribatte con la sua Special 100 Giga. La tariffa, in questa circostanza, si compone di chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per internet, anche laddove disponibile in 5G. Il prezzo sarà sempre di 9,99 euro al mese.

Iliad ribatte a TIM e Vodafone, invece, con la Flash 120, un’evoluzione della sua tariffa Giga 120. Gli abbonati che scelgono il gestore francese avranno il solito pacchetto di 120 Giga con chiamate e SMS senza limiti, ma ad un costo ridotto, ossia 7,99 euro ogni trenta giorni

Agli altri operatori, invece, WindTre risponde con la sua WindTre Star+. Gli abbonati, in questa circostanza, avranno chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per internet anche con le velocità del 5G al semplice costo di 7,99 euro ogni trenta giorni